Erzincan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Erzincan Valiliği de olumsuz hava şartları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de aynı gün izinli sayılacaktır” denildi