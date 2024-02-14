Erzincan'da maden ocağında toprak kayması! Kurtarma çalışmaları termal kameralar yardımıyla devam ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEDE

Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZİNCAN VALİSİ'Nİ ARAYARAK BİLGİ ALDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi" denildi.

ÇALIŞMALAR GECE DE SÜRÜYOR

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve diğer yetkililerle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamada bulundu. Yıldırım, "Bugün saat 14.28 sıralarında büyük miktarda bir toprak hareketi oldu, heyelan oldu. Bu heyelanın yayıldığı alan birkaç yüz dönüm. Yığma yapılan bölgenin açık maden sahası, açık maden sahasından yığma yapılan mahallin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olayın anından itibaren yapılan çalışma sonucunda büyük miktarda arkadaşlarım sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8 diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre sayı toplam 9 kişi. Tespit bu yönde. Peki neler yapıldı? En son o andan bu ana bölge tamamen kontrol altına alındı. Işıklandırma yapıldı. Termal cihazlarla sinyal alma yani göçük altında olduğu tahmin edilen düşünülen arkadaşlara ulaşmak için gereken çalışmalar şu anda yapılıyor. Yoksa milyon metrekareye varan bir kayan her yerinde aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç almak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için bütün ekipler valimizin koordinasyonunda, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri diğer bakanlık görevlileri ve bakan yardımcımız Batuhan bey ve yolda biraz sonra intikal edecek. İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı da yarın sabah itibariyle Cumhurbaşkanımızın programından bu geceye ayrılmak suretiyle burada olacaklar. Tabii ki ümidimiz burada çalışan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır. Bunun için zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret gösterilmekle beraber olayın büyüklüğünü aldığımızda şartların bizden yana olmadığını da söylemekte fayda var" dedi.

Haberin Devamı

Binali Yıldırım Fırat nehrine herhangi bir sızma olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu ayrıştırmayı yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Oraya da herhangi bir şey yok. Orada ne heyelan var ne başka bir hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye olmadığı düşünülüyor. Ama binde bir ihtimal de olsa buna karşı da arkadaşlar membranla tedbir alıyorlar. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun. Ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz.”

Haberin Devamı

"DEREYİ FIRAT'A BAĞLAYAN KAPAK KAPATILDI"

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız Merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık.

BAKAN YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Haberin Devamı

CNN Türk yayınında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malesef saat 14 sıralarında bir göçük. Maden işlemesinden dolayı dışarı çıkarılan toprağın kayması sonucu meydana geldi. Olayın ilk anından itibaren Valimiz olay yerine intikal etti. Şu anda dört bir yanda çalışan var. Tam bir seferberlik ruhuyla toprağın altında kaldığı belirtilen vatandaşlarımızı kurtarmak için gayret gösteriyoruz. Sayım yapıldığında 9 çalışana ulaşılamadı. Kardeşlerimize erişmek için zamanla yarışıyoruz." dedi.

9 İLDEN AFAD EKİBİ BÖLGEDE



Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 işçi heyelan altında kaldı. Bölgeye 9 ilden AFAD ekipleri sevk edilerek yaklaşık 400 kişi ile birlikte çalışmalar aralıksız devam ediyor. Memleketi Erzincan’da bulunan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım’da bölgeye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, toprak kayması sonucu 9 kişinin toprak altında kaldığı yönünde bilgiler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



'BÖLGE KONTROL ALTINDA, ŞARTLAR BİZDEN YANA DEĞİL'



"Toprak altında 9 işçinin kaldığı değerlendiriyor. Bölge tamamen kontrol altına alındı. Termal cihazlarla aramalar yapılıyor. Bölge tamamen ışıklandırıldı. Toprak altında kalanlara ulaşmak için gereken her şey yapılıyor. Toprak kaymadan önce çalışanlar bölgeden uzaklaştırılmış. Yoksa milyon küpe varan kayan kültenin her yerinde takdir edersiniz aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç olarak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için Valimin koordinesinde AFAD ekipleri, UMKE ekipleri diğer bakanlık görevlileri burada. Bakanlarımızda bölge gelecek. Zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret göstermekle beraber olayın büyüklüğü dikkate alındığımızda şartların bizden yana olmadığını da söylemekte fayda var.”



'MİLYON METREKÜP MERTEBESİNDE TOPRAK HAREKETİNDEN BAHSEDİYORUZ'



Binali Yıldırım, Fırat Nehrine siyanür sızması iddialarına ilişkin, "Kimyasal ayrı bir yerde tutuluyor. Orada heyelan veya hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye ummadığı düşünülüyor ama binde bir ihtimalde olsa buna karşılık arkadaşlar tedbir alıyor. Bu yönde herhangi bir olumsuz yok verilen bilgi bu yönde. 300 dönümlük bir alan bir iki kepçe ile girilip alınacak bir durum değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Sabırla yoğun bir çalıma yapılması gerekiyor. Arkadaşlarda elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak biran önce çalışanlara ulaşmanın gayreti içindeler” diye konuştu.



​'SON TEKNOLOJİK SİLAHLAR KULLANILIYOR'



Öte yandan bölgede arama faaliyetlerine katılan Aşkale Çimento Arama Kurtarma Ekip sorumlusu Arif Arifoğulları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arifoğulları, “iki bölgede kayma meydana gelmiş. Göçük altında 9 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Kademeli olarak arama çalışmaları devam ediyor. Olası bir göçme tehlikesine karşı güvenlik tedbirleri alınarak kademeli kurtarma çalışması devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara detektör burunlu köpekler, ısı yalıtımlı cihazlar olarak son teknolojik cihazlar kullanılıyor” dedi.

AFAD: ÇEVRE İLLERDEN PERSONEL SEVK EDİLDİ

AFAD'dan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

'4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması, hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Aydoğdu, saat 14.28’de İliç’te maden sahasında toprak kayması meydana geldiğini belirterek, “Bazı çalışan arkadaşlarımızın toprak altında kaldığını biliyoruz. Arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Şu anda arama kurtarma ekiplerinin tamamı burada ve çalışıyor. Sosyal medyada bazı kirli bilgiler dolaşıyor. Şu anda Savcılık, bütün birimler AFAD, UMKE, 112 herkes burada. Biz zaten sağlıklı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız, şu anda önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşmak ve onları hızlı bir şekilde çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm doğru bilgileri vereceğiz” dedi.

Vali Aydoğdu, “Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bizden bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır’dan aradı, Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada canla başla çalışıyoruz. Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Onun için bizim açıklamadığımız, resmi makamların açıklamadığı hiçbir şeye itibar etmeyin” dedi.

"BÖYLE BİR KAZA İLK"

CNN TÜRK'e açıklama yapan İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise, 'Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk.' dedi.

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.