Erzincan’da kura heyecanı: Bin 760 sosyal konutun sahibi belli oldu

Müftülük Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekiliş törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ile il protokolü katıldı.

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam bin 760 konutun kura çekilişinin gerçekleştirildiğini belirterek, projenin devamının da geleceğini ifade etti.

Aydoğdu, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşmasını amaçlayan projeye katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ yetkilileri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erzincan merkez ve ilçelerinde yapılacak konutların hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi.