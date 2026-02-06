Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 4.52 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2026
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-06
Saat:14:16:13 TSİ
Enlem:39.70694 N
Boylam:38.84639 E
Derinlik:4.52 km
Detay:https://t.co/5iblJzRJN6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Alınan bilgilere göre depremin derinliği ise 3.1 olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 6, 2026
HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) https://t.co/YDwrv5rugh
06.02.2026, 14:16:13 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 3.1 km#Kandilli
ERZİNCAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Erzincan Valiliği yaşanan deprem sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, saat 14.16 sıralarında merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından ilgili birimlerin saha taramalarına başladığı ifade edildi.
Açıklamada, şu ana kadar yapılan kontrollerde can ve mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği, vatandaşlar tarafından da ilgili kurumlara olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı bildirildi.