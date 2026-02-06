GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

06.02.2026 - 14:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 4.52 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi. 

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Alınan bilgilere göre  depremin derinliği ise 3.1 olarak ölçüldü.

ERZİNCAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliği yaşanan deprem sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, saat 14.16 sıralarında merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından ilgili birimlerin saha taramalarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ana kadar yapılan kontrollerde can ve mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği, vatandaşlar tarafından da ilgili kurumlara olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

