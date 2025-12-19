GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzincan’da kış ortasında sebze hasadı

19.12.2025 - 00:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’ın mikroklima iklimi sayesinde Aralık ayında brokoli, karnabahar ve mor lahana hasadı sürüyor.

Erzincan merkeze bağlı Ergan Köyü’nde üretim yapan çiftçi Yavuz Yeniçeri, 10 dekar brokoli, 7 dekar mor lahana ve 3 dekar karnabahar ekili alanda hasada başladıklarını belirtti.

Hasat alanını ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, mikroklima özelliklerinin Erzincan tarımı için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayarak, kış aylarında açık alanda sebze üretiminin hem üreticiye hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

