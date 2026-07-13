Erzincan'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı sosyal tesisi hizmete açıldı

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Sosyal tesisin açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, cemevi dedeleri ve il dışından gelen davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayan örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, bu ortamın oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Devletin sunduğu hizmetlerin hiçbir vatandaş ayrımı gözetilmeksizin ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Devletimizin sunduğu imkanları tüm vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti ve çabası içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki devletin kapısını milletin gönlüne açarsak hiç kimse mutsuz olmaz. İnsanlara değer verirsek, onlarla omuz hizasında göz teması kurarsak kibrin yerini muhabbet, ayrılığın yerini birlik alır."

Aydoğdu, özellikle kadınlar ve kız çocuklarına hizmet verecek sosyal tesis ve konukevinin hayırlı olmasını dileyerek, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ile yöneticilerine ve tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek sosyal tesis hizmete açıldı.