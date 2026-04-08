Erzincan'da çiftçilerin korkulu rüyası oldu: Tüm tarla sahipleri uyarıldı

Haberin Devamı

Meyve ağaçlarının yaprak, tomurcuk ve meyvelerini yiyerek zarar veren bakla zınnı erginlerinin yaklaşık 10 milimetre boyunda, siyah mat renkte olduğu ve vücutlarının sarı tüylerle kaplı bulunduğu belirtildi.



Kışı toprakta ergin olarak geçiren zararlının, ilkbaharda ağaçların çiçek açmasıyla birlikte ortaya çıktığı ve özellikle çiçeklerle beslenerek ürün kaybına yol açtığı aktarıldı.



Açıklamada, ergin böceklerin çiçeklerin dişi ve erkek organlarını, genç yaprakları, tomurcuk ve meyveleri yiyerek ağaçlarda meyve oluşumunu engellediği vurgulandı.



Polifag bir zararlı olan bakla zınnının, meyve ağaçlarının yanı sıra bağ, hububat, süs bitkileri, bazı sebzeler ve yabancı otlarda da zarar oluşturabildiği kaydedildi.









Mücadele yöntemlerine de yer verilen açıklamada, özellikle çiçeklenme döneminde kimyasal mücadelenin bal arıları ve faydalı böceklere zarar verebileceği için kültürel ve mekanik yöntemlerin öncelikli olarak uygulanması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda, toprak işlemesiyle zararlının popülasyonunun azaltılabileceği, sabah saatlerinde ağaçların silkelenerek böceklerin toplanabileceği belirtildi.



Biyoteknik mücadele kapsamında ise bahçelere yerleştirilecek mavi renkli kapların yarısına kadar su doldurulmasıyla ergin böceklerin bu kaplara çekilerek imha edilebileceği bildirildi.



Açıklamada, kimyasal mücadelenin ise yalnızca zararlı yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda ve gerekli görülmesi halinde uygulanması gerektiği vurgulandı.