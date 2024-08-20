Erzincan'da çarşı ve pazarın en çok satılan ürünü! Hasat başladı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ve köylerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Cimin üzümü, endemik bir tür olarak bölgenin aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Erzincan'ın 2002 yılında coğrafi işareti tescil edilen önemli ürünlerinden biri olan Cimin üzümünün, hasadına genel olarak Ağustos ayının ikinci yarısında başlanıyor.

Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünde, tüm tarım sektöründe olduğu gibi verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsur olan iklim şartları önem arz ediyor. Cimin üzümünde hasat sezonu rakıma göre Kasım ayına kadar devam ediyor.

Erzincan'da 9 bin 450 dekarlık alanda yetiştiriciliği yapılan Cimin üzümü uzun yıllara bakıldığında yıllık 6-7 bin ton arasında bir rekolte gerçekleştiriliyor. Cimin Üzümü, ekonomik olarak üreticisinin yanı sıra il ve ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor. Cimin üzümü hem Erzincan hem de çevre illerde tüketicilerin beğeni ile tükettiği ürünler arasında yer alıyor.

Üzümlü'de Mehmet Canbaba adlı çiftçi de üzüm hasadına başladı. Kendine has eşsiz tadıyla şifa kaynağı olan Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ve civarında yetişen Cimin üzümü, sıfıra yakın şeker oranıyla sofralık olarak talep görüyor. Cimin Üzümünün mayhoş bir tadı bulunuyor. Sağlık açısından da oldukça faydalı olan Cimin üzümü, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kansızlık ve karaciğer hastalıkları için derde derman niteliğinde olduğu belirtiliyor, böbreğin fonksiyonel özelliklerini arttırıyor. Vücuttaki yağların erimesinde çok etkili olan Cimin üzümü, kanın temizlenmesinde oldukça önemli bir yere sahip.

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Üzüm bağlarının yoğun bir yer kapladığı Üzümlü'de 23 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor ancak yaygın olan ve akla ilk gelen çeşit literatürde 'Karaerik' olarak Cimin üzümü oluyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Nisan ayından bu yana üretimde sıkıntı yaşanmaması ve hastalık zararlı kontrolünün yapılabilmesi için yoğun çalışma yürütüyor.