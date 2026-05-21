Erzincan'da büyüleyen görüntü: Girlevik Şelalesi coştu

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan ve kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki şelale, Munzur Dağı eteklerinde Kalecik köyü yakınlarında yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı şelale, bugünlerde yoğun ilgi görüyor. Dağlardaki kar sularının erimesi ve yağışların etkisiyle geçen yıla göre su seviyesinde büyük artış yaşanan şelale, daha coşkulu akışıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 40 metreden dökülen buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelale çevresinde vatandaşlar yürüyüş yapıp piknik yaparak vakit geçiriyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında bol bol fotoğraf çekiliyor.





Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin doğal yapısını koruduğunu belirterek, herkesin Girlevik Şelalesi’ni görmesi gerektiğini ifade etti.