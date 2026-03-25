Erzincan'da bir devir kapanıyor! Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor, ilk kazma vuruldu

Proje kapsamında yürütülen yıkım işlemlerinin ardından bölgede hafriyat alım süreci hız kazanırken, ekiplerin sahada mesai yaptığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, mevcut yapıların kaldırılmasıyla birlikte alan, modern ve güvenli yeni yapılar için hazırlanmaya başlandı.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi. Kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Merkez Çarşısı’nın estetik açıdan daha çağdaş bir görünüme kavuşması ve güvenlik standartlarının artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, Erzincan’ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan çarşının, modern ve dayanıklı yapılarla yeniden inşa edileceğini kaydederek, çalışmalar süresince vatandaşların güvenliği ve konforu için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.