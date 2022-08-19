Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamıyor. Sakaltutan mevkiinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu. İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden yetkililer heyelan yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI



Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki temizlik çalışması devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor