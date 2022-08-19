GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemErzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
HaberlerGündem Haberleri Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
ABONE OL

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki temizlik çalışması devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı

19.08.2022 - 20:56 | | İHA-DHA
Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamıyor. Sakaltutan mevkiinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu. İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden yetkililer heyelan yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. 

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki temizlik çalışması devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLER

Kuzey Akım 1 gaz boru hattı bakım nedeniyle 3 gün kapanacak

Kuzey Akım 1 gaz boru hattı bakım nedeniyle 3 gün kapanacak

EYT'de yeni gelişme! Milyonları yakından ilgilendiriyor: 8 formül masada

EYT'de yeni gelişme! Milyonları yakından ilgilendiriyor: 8 formül masada

Bakan Kurum: Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur

Bakan Kurum: Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur