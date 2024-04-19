Haberler Gündem Haberleri Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 19.04.2024 - 11:53 | Son Güncellenme: 19.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:53 Erzincan iliç Türkiye'de en popüler bebek isimleri açıklandı! Kazanın üzerinden 50 gün geçti! Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Kazada hamile kadın öldü, bebeği kurtuldu, sürücü tutuklandı Bakan Uraloğlu açıkladı! 'Hava yolu yolcu sayısını 2023'te 214 milyonun üstüne yükselttik' Tokat'ta depremler durmuyor! Öncü sarsıntıların hafife alınmaması lazım İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem Uzmanı uyardı! Orta yaşlı kadınlarda daha fazla görülüyor Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var 'Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçı'! Dört kardeşin dramı hastanede ortaya çıkmış GÜNCEL HABERLER Türkiye'de en popüler bebek isimleri açıklandı! Kazanın üzerinden 50 gün geçti! Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze Borsa ve altında sürpriz gelişme! Her şey bir anda değişti, işte en çok kazandıracak yatırım aracı