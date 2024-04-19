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Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

19.04.2024 - 11:53 |
Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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