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Ertelenen Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Maske ile ilgili önemli kararlar gündemdeydi!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı ve maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı 27 Nisan'a ertelendi.

20.04.2022 - 10:48 |
Ertelenen Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Maske ile ilgili önemli kararlar gündemdeydi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı ertelendi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Fahrettin Koca yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti" dedi.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyordu. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

 

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