Erol Ayyıldız kimdir? Yeni Bursa Valisi Erol Ayyıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Eski Eskişehir Valisi olarak görev yapmış olan Ayyıldız, Bursa'nın yeni valisi oldu. Peki, Erol Ayyıldız kimdir?

Erol Ayyıldız kimdir?

Erol Ayyıldız, 1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğmuş Türk bürokrattır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1989'da Ordu Valiliği'nde kaymakam adayı olarak meslek hayatına başlamıştır. Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları ve Bitlis Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş; ayrıca Çayeli Kaymakamlığı ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

2011 yılında Zonguldak Valiliği görevine atanmış, ardından 2013 yılında Aydın Valiliği'ne getirilmiştir. 2016 yılında İzmir Valisi olarak görevlendirilen Ayyıldız, 2020 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Daha sonra, Eskişehir Valiliği'ne atanmış ve 2023 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 25 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

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