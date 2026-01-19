Erken emeklilikte flaş karar: SGK mesleklerin sayısını artırdı!

Haberin Devamı

Yeni meslek gruplarının eklenmesiyle daha fazla kişi, prim günü ve yaş şartı üzerinde doğrudan etkili olan bu avantajdan yararlanabilecek.

Yıpranma payı adı altında erken emeklilik hakkı tanına meslekler şunlar: Madencilik ve yeraltı işleri. Cıva üretimi işleri. Demir ve çelik fabrikaları. Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler. Sahil Güvenlik Komutanlığı Radyoaktif işler.

Türk Silahlı Kuvvetleri. Emniyet-Polis-Mit çalışanları.

Uygulama, çalışanlara her yıl için ek prim günü kazandırıyor. Kazanılan süreler 60, 90 veya 180 gün olarak belirleniyor ve emeklilik hesabına ekleniyor. Bu sayede prim şartının daha kısa sürede tamamlanması mümkün oluyor. Aynı süreler, emeklilik yaşından da düşülüyor.

YENİ MESLEKLER VE İŞLER EKLENDİ

2026’da yapılan değişiklikle birlikte çimento fabrikası çalışanları, alüminyum tesisleri, dökümhaneler ve cam sanayi çalışanları da kapsama alındı. Söz konusu alanlarda görev yapanlar artık fiili hizmet süresi zammı alma hakkına sahip. Liste, ağır sanayi çalışanlarını daha güçlü şekilde kapsayacak biçimde güncellendi.

Yıpranma payı, emeklilik planlaması yapan çalışanlar açısından önemli bir kolaylık sunuyor. Yeni mesleklerin dahil edilmesiyle birlikte erken emeklilik beklentisi de güçlenmiş durumda.