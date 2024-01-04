Ergün Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan AK Parti İstanbul belediye başkan adayı mı? İşte Ergun Turan'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihi duyurdu. AK Parti'nin İstanbul adayının bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte açıklanacağını ifade etti. İstanbul için adı geçen isimlerden biri de Ergün Turan oldu. Peki, Ergün Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ergün Turan kimdir?

Ergün Turan, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Ergün Turan 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yaptı. Mehmet Ergün Turan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Ak Parti’den Fatih Belediye Başkanı seçildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulunan Turan pek çok projenin mühendislik ve uygulama süreçlerini yürüttü.

1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yaptı.

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2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği, 2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına atandı. TOKİ Başkanlığı döneminde; şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel/yöresel mimari, Türk evi, Anadolu yerleşim kültürü, İstanbul ve Suriçi İstanbul’u, dünyadaki yerel yönetim ve kalkınma modelleri üzerinde çalışmalarda bulundu.

“Sürdürülebilir şehir”, “insan ölçeğinde ve insan odaklı yapılaşma” anlayışını temel mimarlık-mühendislik ilkeleri olarak benimseyen TURAN, yatay ve yöresel mimariyi öne çıkaran, mahalle kültürünü esas alan bir yaklaşım geliştirerek Türkiye’nin dört bir yanında 200 binin üzerinde nitelikli konutun inşa edilmesine öncülük etti.

İstanbul başta olmak üzere, tüm şehirlerimizde yapılmakta ve açılmakta olan Millet Bahçeleri projesini geliştiren ekibe öncülük etti. Kamu ve yerel yönetimde edindiği tecrübeyi, İstanbul’un kalbi Fatih’e ve Fatihlilerin hizmetine sunmak üzere, 30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevinden ayrıldı.

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31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti'den Fatih Belediye Başkanı seçildi.