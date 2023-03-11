"Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Operasyonu"nda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Cizre İlçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde tespit edilen sığınakta mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları devam ediyor.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınak içerisinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 adet el bombası, 13 adet antitank mayını, 5 kilogram TNT patlayıcı madde, 40 adet fünye, 17 adet şarjör, 4 adet el kundağı ve 12 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.