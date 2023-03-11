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"Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Operasyonu"nda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Cizre İlçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde tespit edilen sığınakta mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

11.03.2023 - 11:30 |
"Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Operasyonu"nda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları devam ediyor.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınak içerisinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 adet el bombası, 13 adet antitank mayını, 5 kilogram TNT patlayıcı madde, 40 adet fünye, 17 adet şarjör, 4 adet el kundağı ve 12 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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"Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Operasyonu"nda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

"Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Operasyonu"nda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi