Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde büyük çaplı “Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice - Arıklı) Şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan BAHŞİŞ” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır-Lice İlçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde;

- (1) adet 81 mm. havan mühimmatı,

- (144) kg. toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.