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Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 645 Personelin Katılımıyla Büyük Çaplı “Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş” Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde tespit edilen sığınakta 1 adet havan mühimmatı İle 144 kilogram toz esrar ele geçirildi.

22.01.2023 - 10:31 |
Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde büyük çaplı “Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice - Arıklı) Şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan BAHŞİŞ” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 Tabur 645 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır-Lice İlçesi Arıklı Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde;

- (1) adet 81 mm. havan mühimmatı,
- (144) kg. toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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