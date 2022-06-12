Eren Abluka-2 Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler." dedi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Kavaklı bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 4 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA MUŞ’TA 578 PERSONELİN KATILIMIYLA EREN ABLUKA-16 ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN İSMAİL MORAY OPERASYONU BAŞLATILDI

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-16 (MUŞ-MERKEZ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.