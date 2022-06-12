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Eren Abluka-2 Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

12.06.2022 - 10:38 |
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler." dedi.

Eren Abluka-2 Operasyonunda terör örgütüne darbe

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Kavaklı bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 4 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA MUŞ’TA 578 PERSONELİN KATILIMIYLA EREN ABLUKA-16 ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN İSMAİL MORAY OPERASYONU BAŞLATILDI

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-16 (MUŞ-MERKEZ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.

Eren Abluka-2 Operasyonunda terör örgütüne darbe

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Eren Abluka-2 Operasyonunda terör örgütüne darbe

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

 

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