Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
20.06.2022 - 09:35 |
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, 19 Haziran 2022 tarihinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve GK timlerince başlatılan EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristlerle birlikte 1 M-16 Piyade tüfeği, 1 AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor.