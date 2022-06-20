Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, 19 Haziran 2022 tarihinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve GK timlerince başlatılan EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristlerle birlikte 1 M-16 Piyade tüfeği, 1 AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi.



Bölgede operasyonlara devam ediliyor.