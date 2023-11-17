Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi dikkat çeken iddia! Bloomberg'e cevap Haluk Bayraktar'dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün günübirlik bir ziyaret için Berlin’e gidiyor. Erdoğan, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşecek.

Erdoğan-Scholz arasında yapılacak görüşme Eylül ayında gerçekleşen G20 Zirvesi'nde kesinleşmişti. Ziyaretin planladığı dönemlerde gündemin ağırlıklı olarak Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, göç ve ekonomik işbirliği ile Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği üzerine inşa edilmesi öngörülmüştü. Ancak 7 Ekim'de patlak veren İsrail-Hamas savaşı sonrası masadaki başlıkların değişebileceği, küresel konuların öne çıkabileceği düşünülüyor.

"OLAF SCHOLZ TÜRKİYE'YE ENGEL OLACAK" İDDİASI

Kritik zirve Türkiye ve Almanya'da olduğu kadar dünya basınında da günün en önemli gündem maddelerinden biri oldu. ABD'li yayın organı Bloomberg ortaya dikkat çeken bir iddia atarken, Bloomberg'e cevap Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 40 tane Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladığını belirtmişti.

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Bloomberg, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları sonrası Türkiye ve Batı arasındaki gerilimin tırmandığını öne sürerek, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye'nin savaş uçağı alma planını engelleyeceğini öne sürdü.

BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN CEVAP: KIZILELMA VURGUSU

Sosyal medya hesabında Bloomberg'in haberini alıntılayan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'ye yönelik engellemelerin sadece savunma sanayisinin hızla gelişmesine yaradığını belirterek 'Kızılelma' vurgusu yaptı:

"Teknolojik ilerlemenin hızı insanlı jet uçaklarını uçurmanın giderek daha riskli hale geleceğini gösteriyor. Yakın gelecekte muharebe sahasındaki platformlar büyük oranda insansız sistemlere dönüşecek.

Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak.

Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız gelecekte çok daha güçlü bir bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz Bayraktar Kızılelma dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Bayraktar ayrıca 12 Eylül 2022 tarihli "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" gönderisini de yeniden paylaştı.

İNGİLTERE VE İSPANYA 'EVET' DİYOR

Eurofighter Typhoon savaş uçakları İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Bakan Güler açıklamasında "Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmeye çalışıyorlar. Sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği yapımı savaş uçağı Eurofighter Typhoon'un özellikleri şöyle;

Uzunluk: 15.96 m

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m

Kanat Açıklığı: 5.28 m

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg

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Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km

Servis Yarıçapı: 19812 m

Tırmanış: 315 m / s [345]

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15