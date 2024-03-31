Erdoğan açıklaması canlı: 31 Mart Recep Tayyip Erdoğan açıklama canlı izle! Erdoğan açıklama yapacak mı?

Erdoğan 31 Mart açıklaması canlı izle! 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart akşamı açıklama yapacak. Saat 00:30'da Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacağı açıklandı. Peki Erdoğan balkon konuşması ne zaman?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması merak ediliyordu. Alınan sonuçların ardından canlı balkon konuşması izlemek isteyen vatandaşlar, AK Parti Genel Merkezi'nden yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması 31 Mart akşamı saat 00:30'da yapılacağı belirtildi. Peki Erdoğan açıklaması ne zaman?

ERDOĞAN 31 MART AÇIKLAMASI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart açıklaması canlı izlemek isteyenler BURADAN izleyebilir.

ERDOĞAN AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması 31 Mart gecesi saat 00:30'da olacak.

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