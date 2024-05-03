Er sınıflandırma sonucu neden açıklanmadı? Askerlik yerleri neden görünmüyor? 2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları

Mayıs celbi 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar paylaşıldı. Bu hususlar arasında askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih de yer alıyor. Askerlik yerleri bugün açıklanacak. E devlet üzerinden askerlik yerlerini sorgulayan asker adayları Er sınıflandırma sonucu neden açıklanmadı? Askerlik yerleri neden görünmüyor? Sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları

ER SINIFLANDIRMA SONUCU NEDEN AÇIKLANMADI?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek. Gün içerisinde er sınıflandırma sonucunun açıklanması bekleniyor.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.



E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 16 Mayıs 2024



Er (2’nci Grup): 27 Haziran 2024



Er (3’üncü Grup): 25 Temmuz 2024