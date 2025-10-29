GAZETE VATAN ANA SAYFA
Enkaz başında bekleyiş sürüyor! Anne ve baba aranıyor

29.10.2025 - 20:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binada, arama-kurtarma çalışmaları 12. saatine girdi. Ekipler, enkaz altındaki anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Çalışmaların 12. saatine girilirken, ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir'e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ediyor.

