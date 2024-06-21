Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bu yıl engelli öğretmen ataması olacak mı?

20 bin öğretmen atama takvimi ile ilgili adaylar devam ederken engelli öğretmen atamalarına yönelik de araştırmalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmen atamalarına da değindi. Peki, Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Yusuf Tekin sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşların ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

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