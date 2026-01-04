GAZETE VATAN ANA SAYFA
Endişelendiren görüntüler! Bodrum'da deniz çekildi

Endişelendiren görüntüler! Bodrum’da deniz çekildi

04.01.2026 - 21:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Gümbet ve Bitez sahilinde deniz çekildi. Sahil şeridinde deniz suyunun yer yer 3 ila 5 metre arasında geri çekildiği gözlemlendi.

Denizin çekilmesiyle birlikte Bitez sahilinde, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilen deniz tabanının ortaya çıkarttı. Sahilin bazı bölgelerinde küçük adacıklar olduğu görüldü.

