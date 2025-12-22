En çok tüketilen ürünlerden biri! Yılbaşına günler kala fiyatlar yükselişe geçti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: İHA

Giresun'da serbest piyasada 240 liraya kadar gerileyen fındık fiyatı, yılbaşına günler kala yeniden yükselişe geçti. Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada 260-265 liradan alıcı buluyor.

Giresun'un tarihi Fındık Pazarı esnafından Mustafa Kankaya, üreticinin pazara fındık indirmemesi nedeniyle fiyatlarda son haftalarda toparlanma yaşandığını söyledi.

Kankaya, "2026 yılına yaklaşırken Giresun kalite tombul fındık serbest piyasada 50 randıman 265 liradan alıcı buluyor. Hasat döneminde 300, 340 hatta 350 liraya kadar çıkan fiyatlar, sert düşüşlerle 240 liraya kadar gerilemişti. Üreticinin piyasaya fındık arz etmemesiyle birlikte fiyatlar yeniden 260-265 lira seviyelerine yükseldi" dedi.

