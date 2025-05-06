Emniyet Müdürlüğü'nden Özgür Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz pazar günü AKM'de düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder anmasından sonra kendisine saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun, 2025 yılı Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) giderek Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında bulunduğunu açıklamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "6 Mayıs 2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan Selçuk Tengioğlu hakkında, 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan ihbarın ardından emniyetin yapmış olduğu inceleme tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana bina girişinde şahısla güvenlik personeli refakatinde yapılan görüşmede, ‘Ekrem İmamoğlu'nu sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM Parti ile iç içe olduğunu, bu durumun milliyetçi kesimleri rahatsız etmiş olduğunu, devam etmesi halinde kendisine zarar verilebilecekleri düşündüğünü, bunun tamamen kendi hisleri olduğunu, cezaevinde yattığı sürede, bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu beyan etmiş. Kendisine ısrarla bilgisi olup olmadığı sorulduğunda 'Bu konuştuklarının hissiyat olduğunu', herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını, yazılı olarak ifade vermeyeceğini beyan etmiştir. İBB yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi yasal bir müracaatlarının olmadığını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu, isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmesi üzerine, tutanak tutuldu."