Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız nereli, kaç yaşında?

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi Gazete'de 26 Haziran sayısında yayımlanan karara göre Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu.

EROL AYYILDIZ KİMDİR?



1966 yılında Giresun’un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.