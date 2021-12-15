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Emniyet düğmeye bastı! 81 ilde sahte içki operasyonu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, yeni yıl öncesi ülke genelinde piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 'Zehir' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

15.12.2021 - 09:38 |
Emniyet düğmeye bastı! 81 ilde sahte içki operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde “Zehir” operasyonu başlattı. 342 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet düğmeye bastı 81 ilde sahte içki operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti. Ekipler alkollü içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla; sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde “ZEHİR” kod adlı operasyon başlattı.

Emniyet düğmeye bastı 81 ilde sahte içki operasyonu

Operasyonda; yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. 60 şüpheli şahıs hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi.

Emniyet düğmeye bastı 81 ilde sahte içki operasyonu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Emniyet düğmeye bastı 81 ilde sahte içki operasyonu

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