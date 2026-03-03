Eminönü’nde tramvay raydan çıktı, ekipler seferber oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.03.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Eminönü’nde sabah saatlerinde raydan çıkan T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı, bölgedeki ulaşım ağında aksamalara neden oldu. seferler Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Eminönü'nde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Cevizlibağ istikametine seyir halinde olan tramvay, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, raydan çıkan tramvayı yeniden hatta almak için çalışma başlattı.

SEFERLERDE AKSAMA

Yaşanan arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

