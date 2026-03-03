Eminönü’nde tramvay raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Eminönü'nde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Cevizlibağ istikametine seyir halinde olan tramvay, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, raydan çıkan tramvayı yeniden hatta almak için çalışma başlattı.

SEFERLERDE AKSAMA

Yaşanan arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.