GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEmine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın yeni yönetimini tebrik etti
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın yeni yönetimini tebrik etti

Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın yeni yönetimini tebrik etti

19.04.2025 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın yeni yönetimini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Canan Sarı ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KADEM'in 5'inci Genel Kurulu'nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum. Görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve yönetimi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. (DHA)

Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfının yeni yönetimini tebrik etti
Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfının yeni yönetimini tebrik etti

Güncel Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret ediyor
#Gündem

Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret ediyor

ABD'li Uber, Trendyol GO'nun çoğunluk hissesini satın alıyor
#Ekonomi

ABD'li Uber, Trendyol GO'nun çoğunluk hissesini satın alıyor

Almanya'da Friedrich Merz başbakan seçildi
#Dünya

Almanya'da Friedrich Merz başbakan seçildi