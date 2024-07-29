Emel Azak Karali neden öldü? Dr. Emel Azak Karali kaç yaşındaydı?

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıp Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Emel Azak Karali hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi resmi sosyal medya hesabı Karali'nin vefatı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Emel AZAK KARALİ'nin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi öğretim görevlisi olan 45 yaşındaki Doç. Dr. Emel Azak Karali vefat etti.