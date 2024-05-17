Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye oldu!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 28 Şubat davasında ceza alan emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak'ın sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından emekli Orgeneral Çetin Doğan, kaldığı İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevinden çıkışta Doğan, Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da davalarla boğuşarak geçirdim. Türkiye'de adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey, hiçbir konum düzelmez. Adalet hepimiz için lazım, gerekli olan bir şey. Umarım bundan sonra bu tür olaylar ve keyfi tutuklamalar son olur dedi.

'AF SÖZ KONUSU DEĞİL'

Çetin Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Şunu da ifade edeyim ki televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Anayasa'nın 87'nci maddesinde doğrudan doğruya 'Özel ve genel af Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir' şeklinde yazmaktadır. Ve Anayasa'nın 6'ncı maddesinin 3'üncü fırkasında da 'Hiçbir şahıs ve kurum, kaynağını Anayasa'dan almayan devlet yetkisini kullanamaz' diyor. Anayasa'nın 104'üncü maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yazılmıştır.

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Bunlar içerisinde genelkurmay başkanlığını, bakanları atamak gibi bu görevlerden bir tanesi de adli tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Bizim onlardan bir yıl daha uzun süre sonra serbest kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı. Herhalde Cumhurbaşkanına bu konuyu şimdi sunma imkanı buldular. Bu konuda basına minnettarlığımı ifade ediyorum. Bu konuda adaletin yerine getirilmesi için katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK ŞEY ÖZLEDİM'

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Doğan, Gece yarısı acil servisle hastaneye yatırıldım, 50 gün hastanede kaldım. Eski halime döndüm. Kronik hastalıklarım devam ediyor. Ama krizle meydana gelen pankreas ve safra kesesi tıkanıklığı ve iltihaplanması sonrasında safra kesenin alınmasıyla sonuçlandı. Eski sağlık durumuna döndüm. 'Sağlığım yerinde' demek için artık iş işten geçti. Yaşımız zaten 84. Çok şey özledim. Dostlarla sohbet etmeyi özledim. Sevdiklerim başta eşim yanımda. Bu en büyük mutluluk. Daha sonra dostlarım yanımda. Akrabalarım ve can yoldaşlarım, avukatlarım burada diye konuştu.

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'SEVİNÇLİYİM AMA BURUK BİR SEVİNÇ'

Doğan'ın eşi Nilgün Doğan ise, "Bana herkes telefon açıyor, görünce 'Gözünüz aydın olsun' diyorlar ama çok geç gelmiş bir göz aydın ve de çok uzun bir göz aydın. Çünkü Ağustos'un 19'unda tam 3 sene olacak. Herkesin de bildiği gibi bu dava Fetullahçı Terör Örgütü'nün bir kurgusu olarak açıldı. Bir sürü generali haksız, hukuksuz yere içeriye attılar. Şimdi o davanın savcısı, hakimi kimisi içeride, kimisi de yurt dışında kaçak olarak geziyorken bizim eşlerimiz maalesef 3 senedir hepimizi üzüntülere boğan bir ceza olarak müebbet aldı. Eğer idam olsa belki de idam cezası vereceklerdi.

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Ancak şunu söylemek istiyorum; Tanrı kimseye böyle bir şey yaşatmasın, kimseye haksız, hukuksuz yere bir ceza vermesin. Bir de eşlerimizin yaşları ileri olduğu için sağlık sorunlarıyla da çok uğraştık. Artık son zamanlarda isyanlardaydım. Çünkü eşim yürürken mutlaka yanında birisinin yardımını almak durumunda ve sağlığı tamamen elinden gitti. Maddi manevi olarak yalnız eşlerimiz değil, biz yakınları, çocuklarımız ve bütün sevdikleri de zor şeyler yaşadı. Siyasi davalardan tutuklu olan diğer kişilerin insan özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Yalnızca hapis yatan özgürlüğünden mahrum olmuyor, dışarıdakiler de aynı şekilde tutsak. Bugün dediğim gibi sevinçliyim ama buruk bir sevinç. Çünkü 'Neden' diye sorguluyorum" ifadelerini kullandı.

28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir ise 2 Ağustos 2022'de bulunduğu İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ileri seviye demans olması nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İnfazın Durdurulması Kararı ile cezaevinden tahliye olmuştu. Çevik Bir'in Bodrum'daki evinde bulunduğu belirtildi.

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