Emekli maaşı ile ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'in yeni yasama yılına başlamasından önce TRT Haber'in sorularını yanıtlıyor. Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yapılacak olan düzenlemeye ilişkin önemli bilgiler verdi.

AK Partili Akbaşoğlu'nun TRT Haber'de yer alan açıklamaları şu şekilde:

"Yepyeni bir döneme başlıyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız Anayasa gereği insanlığa mesajını iletecek. Bu başlıkları ortaya koyacak. Milletimizin gündemi neyse bizim gündemimiz odur. Bunu kararlılıkla icra edeceğiz. Başta emeklilerimizin beklentileri var, toplum kesiminin bütününün beklentilerini karşılayacak şekilde 2024 bütçesine dair bütçe kanunumuz ekimin ikinci haftasından sonra gündeme gelecek. İlgili Bakanlıklarımız açıklamalarını yapacaklar.

Çalışma Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız bu konuda sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda yürütme erki olarak çalışıyorlar. Plan, bütçe görüşmelerinde ekim ayı içerisinde ilgili Bakanlarımız bütün perspektifleri sunmuş olacak. Herkes müsterih olsun insanların alım gücünü artıracak bir Türkiye önümüzde. OVP, 12. Kalkınma Planı, bütün bunlar Türkiye’nin şahlanışının adımları olarak karşımıza çıkacak. 2024 bütçemiz bunun en somut örneği olarak karşımızda. Ekim ayında Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülmüş olacak."