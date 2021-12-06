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Emekli amirallerin iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar

4 Nisan 2021'de 103 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi bildirisiyle ilgili iddianame hazırlandı. Amirallere 'anayasal düzene karşı suç için anlaşmaktan' ceza istendi. Emekli amirallere 12'şer yıl hapis cezası isteniyor.

06.12.2021 - 16:10 |
Emekli amirallerin iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Emekli amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç için anlaşmak’la suçlandığı soruşturmada, bildiride 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti. Yapılan çalışmaların ardından 10 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesi ile amiraller tek tek ifadeye çağrılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık, iddianameyi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda ‘Amiraller Bildirisi’ olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup, düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. İddianame ile 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanunu'nun 316/1. maddesi kapsamında ‘Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2021'de 100'den fazla emekli amiral Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

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