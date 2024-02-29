Elmayı Nazik Soydum sözleri! Elmayı Nazik Soydum türküsü kim ait? Havva Öğüt kimdir, nereli?
Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi “İnci Taneleri” bu akşam 6’ncı bölümüyle ekrana geliyor. İzlenme rekorları kıran dizinin bu bölümüne Aksaray’ın ünlü ses sanatçısı Havva Öğüt konuk oluyor. İşte Elmayı Nazik Soydum sözleri ile Havva Öğüt kimdir, nereli sorusunun yanıtı…
“İnci Taneleri”nin bu akşamki bölümüne Havva Öğüt konuk olacak. Dizinin bu bölümüne Aksaray’ın ünlü ses sanatçısı Havva Öğüt konuk oluyor. Peki, Havva Öğüt kimdir, nereli, kaç yaşında? Elmayı Nazik Soydum sözleri…
ELMAYI NAZİK SOYDUM SÖZLERİ
Dağ aştım dağlar aştım
Kar dizleyi dizleyi
Dağ aştım dağlar aştım
Kar dizleyi, dizleyi
Derdinen doldum taştım
Yol gözleyi gözleyi
Gözden gönülden düştüm
Yol gözleyi, gözleyi
Elma attım aradan
Söylen geçsin buradan
İkimizi kavuştur
Yeri göğü yaradan
Elmayı nazik soydum
Yarin ağzına koydum
Afiyet olsun tatlım
Sen yedikçe ben soydum
Bulursan bulmazdan gel
Bilirsen bilmezden gel
Bulursan bulmazdan gel
Bilirsen bilmezden gel
Kul da kusur biter mi
Görürsen görmezden gel
Kul da kusur biter mi
Görürsen görmezden gel
Elma attım aradan
Söylen geçsin buradan
İkimizi kavuştur
Yeri göğü yaradan
Elmayı nazik soydum
Yarin ağzına koydum
Afiyet olsun tatlım
Sen yedikçe ben soydum
Yılı devirdim yıldan
Yolu çevirdim yoldan
Yılı devirdim yıldan
Yolu çevirdim yoldan
El açtım minnet ettim
Medet dilendim kuldan
El açtım minnet ettim
Himmet dilendim kuldan
Elma attım aradan
Söylen geçsin buradan
İkimizi kavuştur
Yeri göğü yaradan
Elmayı nazik soydum
Yarin ağzına koydum
Afiyet olsun tatlım
Sen yedikçe ben soydum
HAVVA ÖĞÜT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Havva Öğüt, Türk söz yazarı ve şarkıcı olarak sanat hayatına Aksaray'da 11 Ağustos 1992 tarihinde başladı. Genç yaşlarda müzik tutkusunu keşfeden Öğüt, 2018 yılında "Sen Yanlış Yaptın" adlı albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi ve müzik dünyasında adından söz ettirmeye başladı.
Sanatçı, "Duvarlara Yazıyorum İsmini" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi edindi. "Yokluk Belası", "Sevme", "Kara Sevda" gibi eserleriyle de beğeni topladı. Sahne performansları ve uluslararası konserlerle de adından söz ettiren Havva Öğüt, müzik kariyerinde istikrarlı bir çizgi tutturdu.