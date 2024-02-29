Elmayı Nazik Soydum sözleri! Elmayı Nazik Soydum türküsü kim ait? Havva Öğüt kimdir, nereli?

“İnci Taneleri”nin bu akşamki bölümüne Havva Öğüt konuk olacak. Dizinin bu bölümüne Aksaray’ın ünlü ses sanatçısı Havva Öğüt konuk oluyor. Peki, Havva Öğüt kimdir, nereli, kaç yaşında? Elmayı Nazik Soydum sözleri…

ELMAYI NAZİK SOYDUM SÖZLERİ

Dağ aştım dağlar aştım

Kar dizleyi dizleyi

Dağ aştım dağlar aştım

Kar dizleyi, dizleyi

Derdinen doldum taştım

Yol gözleyi gözleyi

Gözden gönülden düştüm

Yol gözleyi, gözleyi

Elma attım aradan

Söylen geçsin buradan

İkimizi kavuştur

Yeri göğü yaradan

Elmayı nazik soydum

Yarin ağzına koydum

Afiyet olsun tatlım

Sen yedikçe ben soydum

Bulursan bulmazdan gel

Bilirsen bilmezden gel

Bulursan bulmazdan gel

Bilirsen bilmezden gel

Kul da kusur biter mi

Görürsen görmezden gel

Kul da kusur biter mi

Görürsen görmezden gel

Elma attım aradan

Söylen geçsin buradan

İkimizi kavuştur

Yeri göğü yaradan

Elmayı nazik soydum

Yarin ağzına koydum

Afiyet olsun tatlım

Sen yedikçe ben soydum

Yılı devirdim yıldan

Yolu çevirdim yoldan

Yılı devirdim yıldan

Yolu çevirdim yoldan

El açtım minnet ettim

Medet dilendim kuldan

El açtım minnet ettim

Himmet dilendim kuldan

Haberin Devamı

Elma attım aradan

Söylen geçsin buradan

İkimizi kavuştur

Yeri göğü yaradan

Elmayı nazik soydum

Yarin ağzına koydum

Afiyet olsun tatlım

Sen yedikçe ben soydum

HAVVA ÖĞÜT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Havva Öğüt, Türk söz yazarı ve şarkıcı olarak sanat hayatına Aksaray'da 11 Ağustos 1992 tarihinde başladı. Genç yaşlarda müzik tutkusunu keşfeden Öğüt, 2018 yılında "Sen Yanlış Yaptın" adlı albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi ve müzik dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

Sanatçı, "Duvarlara Yazıyorum İsmini" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi edindi. "Yokluk Belası", "Sevme", "Kara Sevda" gibi eserleriyle de beğeni topladı. Sahne performansları ve uluslararası konserlerle de adından söz ettiren Havva Öğüt, müzik kariyerinde istikrarlı bir çizgi tutturdu.