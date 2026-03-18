Elazığ'da toplu taşıma kararı! 3 gün boyunca ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde Elazığ Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bu doğrultuda vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 20 Mart Cuma sabahı saat 09.00’dan, ikinci günü 21 Mart Cumartesi sabahı saat 08.00’den ve üçüncü günü 22 Mart Pazar sabahı saat 07.00’den itibaren üç gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.

Ayrıca başta sağlık çalışanları olmak üzere bayram süresince görev yapacak çalışanların mağduriyet yaşamaması için de 07.00–08.00 saatleri arasında Hilalkent, Doğukent, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve terminal güzergahları için ek seferler düzenleneceği aktarıldı.

EK SEFERLER PLANLANDI



Öte yandan Ramazan Bayramı öncesinde arife günü için de düzenleme yapan Elazığ Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Harput, Gülmez ve Asri Mezarlıkları’na ek seferler planladı. Tahsis edilecek ek araçlarla bu güzergahlara ulaşım da ücretsiz olarak sağlanacağı ifade edildi.



Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak, vatandaşlarımızın sevdikleriyle huzur içinde buluşmalarını sağlamak amacıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da belediyemiz tarafından ücretsiz ulaşım hizmetine devam edilecektir" denildi.