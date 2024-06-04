Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, El nino ne zaman bitecek, havalar ne zaman serinleyecek? Havalar soğuyacak mı, la nina ne zaman gelecek?

Havalar ne zaman serinleyecek, El nino ne zaman bitecek?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan raporda, geçen yıldan bu yana etkili olan El Niño’nun sona erme belirtileri gösterdiği ve Temmuz-Eylül 2024’te gezegeni serin tutan La Niña’nın görülme olasılığının yüzde 60 olduğu kaydedildi.

El Nino ve La Nina nedir?

El Niño, iklimde en büyük değişimi yaratan hava olayı. Üç aşaması var: Sıcak, soğuk ve etkisiz. Sıcak aşama, her 2 ila 7 yıl arasında bir meydana gelir. Bu evrede Güney Amerika sahillerinde yüzey suyu ısınır, okyanusa yayılır ve atmosfere büyük miktarda ısı kalır.

La Niña ise Orta Pasifik Okyanusu’nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olması. La Nina’nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer.

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El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesidir.