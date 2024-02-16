EKYS sınavı kaç soru, MEB EKYS sınavı kaç dakika? EKYS sınav sonucu kaç yıl geçerli?

ÖSYM'nin sınav takviminin açıklanmasının ardından 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı belli oldu. Peki, EKYS sınavı ne zaman? 2024 EKYS nedir, kaç saat?

EKYS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(MEB-EKYS) 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 4 Ocak-11 Ocak arasında alınmıştı. EKYS sınav sonuçları ise 8 Mart 2024 yılında erişime açılacak.

EKYS SINAVI NEDİR?

EKYS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici olarak görev almak isteyen öğretmenler için önemli bir fırsat. Sınavda başarılı olan adaylar, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev alabilecek.

EKYS SINAVI KAÇ DAKİKA?

EKYS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.

EKYS SINAV SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yazılı sınav" başlıklı 18. maddesinin 3 ve 4. fıkralarında; "(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

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