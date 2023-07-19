Ekrem İmamoğlu'nun değişim toplantısının görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Yarkadaş: İzlerken utandım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li isimlerle yaptığı ‘Değişim Toplantısı’ gündemin sıcak başlıklarından biri oldu. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, o toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Görür’ün anlattıkları şu şekilde oldu:

"YÜZ YILIN İHANETİ"

Dün gece sosyal medyanınım gündemine o video bomba gibi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin yeni-eski kurmaylarının toplantıda olduğu görüldü. Ve o görüntüler yüz yılın ihaneti, Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet başlığı ile yayımlandı.

A TAKIMINDAN BİRÇOK İSİM VARDI

O görüşmede CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın da o toplantıda olduğu görüldü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Seçim öncesi A takımından birçok isim de o toplantıda vardı. Katılanlar arasında Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek'in toplantıda oldukları da görüldü. Bir kısmı paylaşıldı toplantının ve ne zaman düzenlendiği ise bilinmiyor.

METİN BÜLENT TEZCAN TARAFINDAN KALEME ALINDI

Videoda katılımcıların, parti meclisi üyelerinin bir bildiri olarak imzalayacağı metinden bahsediliyor. O metin görevden alınan örgütlerin durumunun görüşülmesi için parti meclisinin olağan üstü toplantıya çağırma konusunu değerlendirdiği duyuluyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor. Dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, ne zaman genel merkeze verileceği, basına ne zaman duyurulacağı da o toplantıda konuşuluyor. Üst düzey isimlerin de bu toplantıya katılacağı ifade ediliyor. Olağanüstü parti meclisi toplantısı çağrısına Kılıçdaroğlu'nun katılıp katılmayacağı da değerlendiriliyor. Olağanüstü kurultay ifadesinin de İmamoğlu tarafından dillendirildiği de duyuluyor. Sabah saatlerinde bu kaydın ardından CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Engin Altay da bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Merak edilen ise Genel Merkez'in bu kayda yorumu, değerlendirmesi ne olacağı.

YARKADAŞ: İZLERKEN UTANDIM

Değişim toplantısına ilişkin tartışmalar sürerken görüntülere bir tepki de Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, "Belediye başkanının “amiri” pozisyonunda olanlar, belediye başkanının “memuru” gibi sıraya geçip “arz ediyor.” dedi.

Yarkadaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Malum video CHP’nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin “değişim” adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor.

Belediye başkanının “amiri” pozisyonunda olanlar, belediye başkanının “memuru” gibi sıraya geçip “arz ediyor.”

İzlerken utandım…

İMAMOĞLU'NDAN ONLİNE TOPLANTI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyaya sızdırılan online toplantıya ilişkin soruya "Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Hiçbir gizli tarafı yok" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li yetkili isimlerle yaptığı online toplantının internete sızdırılmasına ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, toplantının gizli bir tarafı olmadığını, görüntüleri sızdıranın da araştırılacağını söyledi.

İmamoğlu, "Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle konuşulur, parti meclisi üyeleriyle konuşuluyor, partinin eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş… Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK: ETİK OLMAYAN TOPLANTILARI DOĞRU BULMAYIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin yetkili isimleriyle yaptığı online toplantı görüntülerine ilişkin, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız" dedi.

CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK toplantısında, ekonomideki gelişmelere ve zamlara karşı çıkmak amacıyla almış oldukları ve bundan sonra alacakları tedbirleri gözden geçirdiklerini söyledi. Öztrak, "Bildiğiniz gibi 81 il başkanımız bu zamları protesto etti. Basın toplantılarıyla bu zamlara karşı çıktık. Ayrıca 'Mutfaklar yanarken milletimize kemer sıktıranlar saraylarında sefa sürerken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapmamalı' dedik. Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırma kararını da almıştık. Bundan sonra da zamma, zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Milletimizin sesi olmaya, bu gidişe dur demeye devam edeceğiz. Ayrıca bugünkü toplantımızda pazartesi günü eksik kalan bazı illerimize ve ilçelerimize de atamalar yaptık" dedi.

'CHP, GEMİSİNİ LİMANA HASARSIZ YANAŞTIRMAYA KARARLI'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin, 'CHP'de değişiklik tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ileri gelen isimleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Bu toplantının görüntüsü de sızdırıldı. Toplantıya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Genel merkezin bu toplantıya bakışı nedir? Genel merkezin bu toplantıdan haberi var mıydı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken 'Zoom' konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."

Öte yandan CHP, pazar günü saat 13.00'te Parti Meclisi'ni toplama kararı aldı.