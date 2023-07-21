Ekrem İmamoğlu'na Tevfik Göksu'dan tepki: Başarısızlığın hesabını İstanbul'a vermemek için kaçmak istiyor

Seçimlerin ardından CHP’de değişim tartışmaları devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlediği ortaya çıktı. CHP'li Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan toplantıda bulunurken; görüşmede CHP olağanüstü kurultay konuşuldu.

CNN TÜRK'TE TEVFİK GÖKSU TOPLANTIYI DEĞERLENDİRDİ

Tevfik Göksu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: Bizim medeniyet kültür ve değerlerimizde şehir tasavvur edilirken 4 temel kavram ile tarif edilir. İhya, İnşa, tebarüz ve idrak. 4 temel kavram şehrin tasavvurunu anlatır. En önemli şey idrak ve tebarüzdur. Yani nereye bastığını bil ve kime neyi bırakacağını bil. O açıdan insan nereye bastığını neye bastığını bilirse kime de neyi bırakacağını bilir. Diye bizim şehir tasavvurumuzda 4 temel kavramdır bu. Ne alakası var video ile diyeceksiniz. Az sonra oraya getireceğim. Biz sıradan bir şehirden bahsetmiyoruz, İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul bizim kendi tarihi kültürel değerlerimizin, medeniyet değerlerimizin kök hücresidir. İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul dünyanın bize ikram ettiği en kıymetli hazinemizdir. Kültürel birikimiyle, hoşgörüsüyle, sosyolojisiyle, Sülaymaniye'siyle, Ayasofya'sıyla. Her tarafa baktığınız zaman Necip Fazıl'ın tabiriyle 'Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar' dediği bir kenttir. Şimdi siz böyle bir kentte görev yaparken önce nasıl bir kentte görev yaptığınızı idrak etmeniz gerekir. Eğer nasıl bir şehirde görev yaptığınızı hissetmezseniz, kendinizi ' oyunda ve oyuncakta' hissedersiniz.

'İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL DİYE BİR GÜNDEMİ YOKTUR'

Kendinizi esas idrak etmeniz gereken makamın üstünde tasavvurda bulunan bir insan değil, başka alanlarda uğraş veren bir insan olarak kendinizi konumlandırırsınız. Şimdi şu soruyu sorayım. Yaklaşık 5 yıla yaklaşıyor görev süresi. İLk iki yıla bakacak olursak belediye başkanı "algı, manipülasyon'ile geçti ilk iki yıl. Ne dedi ilk iki yılda, araçlardan bahsetti, sergiler açtı ama sergiye kendisi gitmedi. Hatırlar mısınız bir program moderatörüne izledim kanım dondu, kanım dondu görüntüyü dedi. Sonra yarın dedi ki böyle bir görüntü yoktur. Son iki yılda cumhurbaşkanı adayı olma hayaliyle geçti. Sonra son 1 yıl CHP Genel Başkanı olma hayali ile geçiyor. Ben soruyorum, şu 5 yılda İstanbul nerede? Eskiler İstanbulluları şöyle tarif ederlermiş aklı selim, kalbi selim, zevki selim insanların yaşadığı mekan olarak İstanbulluları tarif ederlermiş. Bu tartışmanın bizi ilgilendiren bir yanı var. İstanbul gibi medeniyet hazinesi bir yerin siz sorumluluğunu üstlenmişseniz, o zaman değerlendiceğiniz objeyi ona göre değerlendirmek zorundasınız. Her gün 98 bin 100 araç İstanbul'un dışından İstanbul'a giriyor. Bu araçların sürdürülebilir hızının sağlanması için İstanbul'da bir günde 33 milyon yolculuk yapılıyor. Sadece 7.5 milyon toplu taşımada yolculuk yapılıyor. Bu kadar büyük bir kente siz arkanızı dönüp, başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımız olursunuz. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor.