Ekrem İmamoğlu 'CHP'den ayrılacak' iddiasına yanıt! Yeni parti mi kuracak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Genel Merkez’in bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin kaynaklar, “Karşılıklı yaşanan süreç dostane bir şekilde değerlendirildi” ifadelerini kullandılar.

Yakın çevresi, siyaset kulislerinde son dönemde dillendirilen İmamoğlu’nun “CHP’den ayrılacağı, parti kuracağı” ve “seçimde aday gösterilmeyeceği” yolundaki iddialara ilişkin ise, “Ekrem Başkan parti kursaydı iki sene önce kurardı.

Ekrem Başkan herkesten daha çok partilidir. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia. Diğer uçuk iddia da ‘CHP, Ekrem Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapmayacak’. Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediği anda buna adaylık vermeyecek akıl, bir aklını kontrol etmeli” değerlendirmelerini yaptı.

"SÜREKLİ ÖLÇÜM YAPTIRIYOR"

İmamoğlu’nun, her şekilde büyükşehire aday olacakmış gibi çalıştığı, ekiplerini hazırladığı, CHP’nin yüksek şansı olduğu düşünülen 25 ilçede çalışmaya başlandığı belirtiliyor.

İstanbul’da gençler de sahada çalışmaya başladı. Gençlerin başta kanaat önderleri, imamlar, muhtarlara gideceği ve görüşeceği, hazırlanan saha gözlemlerinin profesyonel akademisyenlere sunulacağı, ardından bölgenin sorunlarının tespit edileceği ve çözüm önerilerinin üretileceği ifade ediliyor.

İmamoğlu’nun yakın çevresi de, “İstanbul’u hiçbir şekilde partiye kaybettirmek niyetinde değil. Tam tersine İstanbul’u daha kuvvetli almak niyetinde. Ölçümlerde İstanbul ile ilgili memnuniyet oranı partinin oyundan yüksek, yüksek bir memnuniyet oranı var. Ekrem Bey bunu her ay ölçüyor. Bir seçim zamanı ölçmedi İBB’yi, şimdi tekrar ölçmeye başladı. En sevdiği iş ölçmek” ifadelerini kullanıyor.

İmamoğlu’nun ise çalışma arkadaşlarına, “Ben şu anda dünyanın en önemli makamlarından birinde oturuyorum. İstanbul dünyanın en güzel kentlerinden birisi. Ve ben onun başkanıyım. Üstelikte çok önemli bir bütçeyi yönetiyorum” dediği öğrenildi.