Ekrana uzun süre bakmak şaşılık riskini artırıyor

Çocuklar cep telefonundan uzak tutulmalı, tableti 30 cm’den fazla yaklaştırmamak kaydıyla günde 1 saatten fazla kullanmamalı, bu süre ikiye bölünerek arada başka aktivitelere fırsat tanınmalı, mutlaka ekran kullanılacaksa yaklaşmamak kaydıyla televizyon tercih edilmeli. Hekime geç başvurmak tedaviyi güçleştirir. Ebeveynlerin yeni doğan döneminden itibaren çocukların rutin göz muayenelerini yaptırmaları çok önemli.”

BAŞ POZİSYONU

Milliyet'te yer alan habere göre, Bengüdeniz baş pozisyonlarına dikkati çekerken, “Başını sola eğdiğinde gözünde kayma olan çocuk, başını sürekli sağ omzuna yatırarak kaymanın olmadığı pozisyonu tercih edecektir. Bu duruma zamanında tanı konur ve göz kaslarındaki sorun cerrahi olarak düzeltilirse baş pozisyonu da düzelmektedir. Bu nedenle başı sola ya da sağa çevirme, çeneyi aşağı ya da yukarı kaldırma, başı omuza yatırma gibi bir durum fark edilirse, çocuk muayene edilmeli” dedi.

‘GÖZLERİ YORUYOR’

Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Tülin Öğreden: “Ekran maruziyeti, çocukları her açıdan olumsuz etkiler. Ekranlar gözlerde kuruluk yapıyor. Kaşıntı, kızarıklık ve batma hissi oluşturuyor. Göz yorgunluğu ve göz çevresi ağrısı yapıyor. Uyum spazmı ve miyopi dediğimiz uzağı görememe sorununu tetikliyor. Hipermetroplarda belirsiz bulguları belirli hale getiriyor. Yakına bakmakla ilişkili içe kaymalar ekran bağımlılarında daha sık oluşuyor ve tedavisi için ekran süresini azaltmak gerekiyor. Şaşılık da ekranların gözde yarattığı hastalıklardan biri”

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