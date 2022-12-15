Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar'a 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müşteki', Cihan Kolivar ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından açık kaynak araştırması yapıldığı, '@Cihankolivar2' kullanıcı isimli twitter hesabı üzerinden 4 farklı tweet paylaşıldığı belirtildi. 23 Eylül ve 4 Nisan 2022'de atılan tweetlerin, 'Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı' mahiyetinde olduğu değerlendirilen iddianamede, söz konusu paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu, birden fazla paylaşılması nedeniyle, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği bildirildi.

AKP'YE MENSUP KİŞİLERE YÖNELİK PAYLAŞIMLARA DA DAVA

İddianamede Cihan Kolivar'ın 2 Kasım ve 11 Eylül 2022 tarihlerindeki paylaşımların ise, AK Parti üyesi veya oy veren kişilere yönelik, aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı, paylaşımların sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi. Bu ifadelerin, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.

PROGRAMDAKİ SÖZLERİNE 'TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA' SUÇU

İddianamede, Cihan Kolivar'ın bir televizyon programında kullandığı sözlerinin ise doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik söylediği, aşağılama kastıyla hareket ettiği belirtildi. Bu suçtan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden soruşturma izni alındığı da kaydedildi

İLK DURUŞMA 7 NİSAN'DA

İddianamede, Cihan Kolivar hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' ve 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşma, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7 Nisan'da görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili konuşmuştu. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. Kolivar, savcılıkta ifade verdikten sonra, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 9 Kasım'da tutuklanmıştı. Avukatlarının tutukluluğa karşı yaptığı itiraz üzerine Kolivar, 17 Kasım'da tahliye kararı verilmişti.