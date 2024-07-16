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Ek puanlı yerleştirme nedir? Nasıl yapılır, Ek puanlı yerleştirmede puan mı önemli sıralama mı, ek puanlı yerleştirme bölümleri neler?

Ek puanlı yerleştirme, YKS sonuçlarının ilan edilip tercih döneminin başlamasıyla merak edilen konulardan biri oldu. Ek puanlı yerleştirme, lise eğitimine paralel bir bölüm tercih edenleri kapsıyor. Peki, ek puanlı yerleştirme nedir, Ek yerleştirme puanı nasıl kullanılır? Ek yerleştirme puanı ile alan bölümler hangileri?

16.07.2024 - 10:14 |
Ek puanlı yerleştirme nedir? Nasıl yapılır, Ek puanlı yerleştirmede puan mı önemli sıralama mı, ek puanlı yerleştirme bölümleri neler?

YKS 2024 tercih dönemiyle birlikte öğrencilerin araştırmaları da hızlandı. Ek puanlı yerleştirme, YKS tercih dönemi ile birlikte gündem gelen konu başlıklarından biri oldu. Peki, Ek puanlı yerleştirme nedir, ek yerleştirme puanı nasıl kullanılır?

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme, meslek lise mezunları için geçerlidir. Sonuç hesaplamada öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercih yapması durumunda elde edeceği puandır.

EK YERLEŞTİRME PUANI NASIL KULLANILIR?

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir Üniversite bölümü seçmesi halinde devreye girebilmektedir. Örneğin; lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.

 

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