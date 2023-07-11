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Ek bütçe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Meclis'e gönderildi.

11.07.2023 - 20:33 | | İHA
Ek bütçe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen bütçeye göre, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek ilgili kamu idare bütçelerine eklenecek.

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