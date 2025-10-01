Ehliyet yenilemede sona doğru: 2 milyon vatandaş risk altında

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Belirlenen son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip belgelerin hukuki geçerliliğini yitireceğini vurguladı.

"Süre Uzatımı Söz Konusu Değil"

Bakan Yerlikaya, kamuoyunda oluşabilecek beklentilerin aksine, son tarih konusunda herhangi bir esneklik sağlanmayacağının altını çizdi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Süre uzatımı söz konusu olmayacaktır. Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım ve eski belgelerimizi bir an önce yenileyelim” ifadelerini kullandı.

Rehavet Uyarısı: 2 Milyon Kişi Bekliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı içerisinde ehliyet yenileme süreçlerinde ilginç bir grafik ortaya çıktı. Özellikle Temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 başvuru ile rekor kırılırken, süre uzatım kararının açıklanmasının ardından başvurularda "rehavet" kaynaklı sert bir düşüş yaşandı.

Ağustos ayında başvuru sayısı 96 bine, Eylül ayında ise 60 bine kadar geriledi. Verilere göre halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş, eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, işlemlerin son günlere bırakılmasının sistemde yoğunluğa ve mağduriyetlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

15 TL ile 11 Bin TL Arasındaki Uçurum!

Vatandaşları yenileme işlemi için acele ettirmesi gereken en önemli neden ise maliyet farkı. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yapılacak yenileme işlemlerinde, vatandaşlar değerli kâğıt ve vakıf payı dahil olmak üzere sadece 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenileyebiliyor.

Ancak bu tarihi kaçıranlar, ehliyetlerini yenilemek istediklerinde "süreç dışı" kalacakları için 2025 yılı harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedellerini tam olarak ödemek zorunda kalacaklar.

Tarihi Kaçıran Ne Kadar Ödeyecek?

31 Ekim 2025'ten sonra eski ehliyetini yenilemek isteyen sürücülerin karşılaşacağı tablo şöyle:

B Sınıfı (Otomobil): 15 TL yerine toplam 7.438,60 TL

A, A1, A2 ve F Sınıfları (Motosiklet vb.): 15 TL yerine toplam 3.643,10 TL

Ağır Vasıta (Otobüs, Kamyon vb.): 15 TL yerine toplam 11.235,60 TL

Eski tip ehliyetlerin geçersiz hale gelmemesi ve yüksek ücretlerle karşılaşılmaması için vatandaşların 31 Ekim 2025 mesai bitimine kadar Nüfus Müdürlüklerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.