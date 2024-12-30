Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda kent genelinde gece saatlerinde devam edecek kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanmadan dolayı 30 Aralık Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.



Uşak Valiliğinden yapılan paylaşımda ise “Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

AFYON

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kar yağışı nedeniyle kent genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteorolojiden alınan verilere göre, ilimizde gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımın da yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarının (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Aralık 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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DENİZLİ

Denizli'de Çameli ilçesi kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçedeki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek sağlık ve trafik güvenliği risklerine dikkat çekildi. Bu kapsamda, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü, tüm eğitim kademelerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.



Alınan karar yalnızca öğrencileri değil, kamu personelini de kapsıyor. Engelli ve hamile kamu personelinin de 30 Aralık’ta idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı fade edildi.

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