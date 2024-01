Eğitim sitelerinde +18 reklamlara dikkat!

Türkiye’de üniversitelerin ve okulların web sitelerinde +18 içerikli reklamlara rastlanıyor. Sakarya, Trabzon, Manisa Celal Bayar, Van Yüzüncü Yıl gibi birçok üniversitenin sitesinde “eskort” ilanları bulunuyor. Bazı üniversitelerde bu ilanlara ek olarak Türkiye’de yasaklı olan yetişkin içerik siteleri ve yasa dışı bahis reklamları da var. Bazı ilkokul ve liselerin sitelerinde de bu tarz reklamlara rastlamak mümkün. Kötü niyetli kişiler, edu.tr ve k12.tr uzantılı güvenilir siteleri gizlice kullanarak Google’da üst sıralara çıkmak için bu yönteme başvuruyor. Yasa dışı reklamları eğitim sitelerine eklemek için hizmet veren onlarca şirket bulunuyor.

‘GÜVENLİK AÇIKLARI VAR’

Konuyla ilgili bilgi veren Demirören Medya SEO Direktörü Nuri Topçugil “Backlink, bir internet sitesinin farklı bir internet sitesine vermiş olduğu bağlantılar anlamına geliyor.

Hack link ise bunun izinsiz yapılması. Google siteleri üst sıralarda göstermek için farklı sitelerden gelen backlinkleri de algoritmasında bir kriter olarak kabul ediyor. Özellikle devlet kurumları ve üniversiteler de güçlü otoriteye sahip olduğundan buradan gelen backlinkler çok daha kıymetli. Bu kurumlardan link alan siteler de değerli bulunuyor ve aramalarda ön plana çıkarılıyor” dedi. Normalde doğal yollarla işlemesi gereken backlink sürecinin ilgili kurumların güvenlik açıklarından faydalanılarak hacklink yöntemiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Topçugil “Uzun yıllardır dünya çapında uygulanan bir yöntem ve sektör haline dönüşmüş durumda. Bu şekilde link ekleyip gelir elde eden bir kesim var. Bu durumdan kurumların bilgisi dahi olmuyor. Yüzde 100 güvenlik söz konusu değil, yeri geldiğinde Pentagon bile hacklenebilir ama üniversiteler tüm açıkları kapatırsa bu sorunun önüne geçebilirler” diye konuştu.

Haberin Devamı

PAROLALARINI KAPTIRMIŞLAR

Reklamların yerleştirildiği üniversitelerle iletişime geçtik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ögr. Gör. İsmail Can “Reklamları fark edince kaynak kodlardan sildik, parolaları değiştirdik.

Bazı yetkililer, parolalarını kaptırmış. Parolaları hacklenince o kişinin yetkisi olan yerlere reklam eklemeleri yapılmış. ‘Kotanız doldu şifrenizi yollayın’ deyince şifre yollayabiliyorlar. Üniversite içinde bazen deneme amaçlı 400 kişiye ‘şifrenizi yollayın’ diye mail atıyoruz, 50 kişi şifresini yolluyor” dedi. Trabzon Üniversitesi yetkilileri ise reklamların sitenin içeriğinde olmadığını, Google’da gözüktüğünü aktararak “Sanki sitede varmış gibi gözüküyor. Üniversitenin hiçbir bilgisi yok. Yapanlar dış kaynaklar. Bir çeşit saldırı. Temizlenmesi için çalışma yapıldı” bilgisini verdi. Sakarya Üniversitesi de fark edildikten sonra reklamların temizlendiğini belirtti.

Haberin Devamı

ÜCRETLER 100-4000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kötü niyetli kişiler, üniversitelerin, okulların hatta belediyelerin sitelerine reklamlar ekleyebiliyor. Ücretler sitenin kalitesine göre değişirken 100 TL’ye de 4000 TL’ye de reklam alabilmek mümkün. Dünyanın her yerinden kalite puanı en yüksek sitelerden hacklink sattığını belirten bir şirket “Her zamanki yüzlerce siteden backlink almak yerine, edu uzantılı birkaç siteden kaliteli backlink alın; bu sizi sıralamada rakiplerinizin önüne geçirecektir. İnsanlar edu alan adı satın alamazlar. Bu nedenle sıralamalarda çok önemlidirler” diyerek satış yapıyor. Başka bir satıcı ise üye olacağımız panel üzerinden bakiye yükleyerek reklam satın alabileceğimizi, satın aldıkça da hediye reklamlar kazanabileceğimizi söyledi.

Haberin Devamı